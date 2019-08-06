ГПУ вызывает на допрос в качестве подозреваемых экс-главу НБУ Гонтареву и экс-заместителя главы АП Филатова

6 августа, 2019, 12:46

Генпрокуратура вызвала экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву на допрос в уголовном производстве о хищении

Повестка о вызове на допрос обнародована на сайте ГПУ.

Уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Гонтареву вызывают на допрос в качестве подозреваемого.

Кроме того, ГПУ вызывает экс-заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко Алексея Филатова на допрос по ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Филатова также вызывают на допрос в качестве подозреваемого.