Гонтарева заявила, что за ней следят люди Коломойского
25 апреля, 2019, 15:50
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что за ней следят люди, связанные с Игорем Коломойским
Об этом сообщает Новое время.
"Он рассказывал о моем пребывании в Лондоне [в интервью проекту Kishkina], а его партнеры - прихвостни Януковича, которые собрались возвращаться в Украину, - следят за мной из номера отеля рядом с моим домом и присылают мне фейковые посылки", - отметила она.
Комментируя последние заявления Коломойского о ПриватБанке, Гонтарева подчеркнула, что он "говорит небылицы".
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов выборов.
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