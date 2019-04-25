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Гонтарева заявила, что за ней следят люди Коломойского


фото: REUTERS
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что за ней следят люди, связанные с Игорем Коломойским

Об этом сообщает Новое время.

"Он рассказывал о моем пребывании в Лондоне [в интервью проекту Kishkina], а его партнеры - прихвостни Януковича, которые собрались возвращаться в Украину, - следят за мной из номера отеля рядом с моим домом и присылают мне фейковые посылки", - отметила она.

Комментируя последние заявления Коломойского о ПриватБанке, Гонтарева подчеркнула, что он "говорит небылицы".

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