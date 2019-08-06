Экс-чемпиона мира Головкина заставляют драться с украинским боксером

6 августа, 2019, 11:45

IBF санкционировала бой экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против украинца Сергея Деревянченко за вакантный титул

Об этом сообщает Boxingscene.

Пояс чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) стал вакантным после того, как его отобрали у мексиканца Сауля Альвареса, который отказался защищать титул в поединке против Сергея Деревянченко.

В украинца и Геннадия Головкина есть 30 дней, чтобы договориться о бое, который может состояться в сентябре-октябре.

Головкина уже заставляли провести бой с Деревянченко весной 2018 года, однако казахстанский боксер отказался от титула IBF ради поединка против Альвареса.