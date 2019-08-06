Экс-чемпиона мира Головкина заставляют драться с украинским боксером
6 августа, 2019, 11:45
IBF санкционировала бой экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против украинца Сергея Деревянченко за вакантный титул
Об этом сообщает Boxingscene.
Пояс чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) стал вакантным после того, как его отобрали у мексиканца Сауля Альвареса, который отказался защищать титул в поединке против Сергея Деревянченко.
В украинца и Геннадия Головкина есть 30 дней, чтобы договориться о бое, который может состояться в сентябре-октябре.
Головкина уже заставляли провести бой с Деревянченко весной 2018 года, однако казахстанский боксер отказался от титула IBF ради поединка против Альвареса.
- Напомним, 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 24 июля Сауль Альварес согласился провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в поединке против Сергея Деревянченко, однако сторонам в итоге не удалось договориться о бое.
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