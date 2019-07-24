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Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира согласился на бой с украинцем

Самый богатый боксер мира согласился на бой с украинцем


фото: Boxingscene
Мексиканец Сауль Альварес согласился провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщает Boxingscene .

Промоутерская компания Сауля Альвареса Golden Boy Promotions и Лу Дибелла, который ведет дела Сергея Деревянченко, близки к завершению переговоров, из-за чего торги за право организовать бой, назначенные на 23 июля, были перенесены.

Поединок между мексиканцем и украинцем может произойти в октябре или ноябре.

Сергей Деревянченко является обязательным претендентам на титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг), которым владеет Сауль Альварес. Мексиканец также удерживает пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Журнал Forbes назвал Альвареса найвисококоплачуванишим боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.

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