Самый богатый боксер мира согласился на бой с украинцем

24 июля, 2019, 11:02

Мексиканец Сауль Альварес согласился провести обязательную защиту чемпионского титула IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщает Boxingscene .

Промоутерская компания Сауля Альвареса Golden Boy Promotions и Лу Дибелла, который ведет дела Сергея Деревянченко, близки к завершению переговоров, из-за чего торги за право организовать бой, назначенные на 23 июля, были перенесены.

Поединок между мексиканцем и украинцем может произойти в октябре или ноябре.

Сергей Деревянченко является обязательным претендентам на титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг), которым владеет Сауль Альварес. Мексиканец также удерживает пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Журнал Forbes назвал Альвареса найвисококоплачуванишим боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.