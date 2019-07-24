Самый богатый боксер мира согласился на бой с украинцем
Об этом сообщает Boxingscene .
Промоутерская компания Сауля Альвареса Golden Boy Promotions и Лу Дибелла, который ведет дела Сергея Деревянченко, близки к завершению переговоров, из-за чего торги за право организовать бой, назначенные на 23 июля, были перенесены.
Поединок между мексиканцем и украинцем может произойти в октябре или ноябре.
Сергей Деревянченко является обязательным претендентам на титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг), которым владеет Сауль Альварес. Мексиканец также удерживает пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
Журнал Forbes назвал Альвареса найвисококоплачуванишим боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.
- После того, как карьеру завершил американец Флойд Мейвезер, именно Сауля Альвареса считают самым богатым боксером мира. В прошлом году он заключил рекордный контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн.
- 5 мая Сауль Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса в самых ожидаемых боя весны.
- 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 16 мая IBF назначила чемпиону мира в среднем весе мексиканцу Саул Альваресу соперником Украинский Сергея Деревянченко .
- 9 июля стало известно, что Сергей Деревянченко может провести бой за титул чемпиона мира IBF в среднем весе, принадлежащий мексиканцу Саул Альваресу.
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