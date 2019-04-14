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Украинский боксер победил в бою за титул претендента на чемпионский титул IBF


фото: twitter
Украинский боксер Сергей Деревянченко победил Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе

Об этом сообщает iSport.ua .

14 апреля в Миннеаполисе (США) Сергей Деревянченко и Джек Кулкай сражались за звание официального претендента на титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

В стартовых раундах Деревянченко выглядел пассивно, присматриваясь к сопернику и подбирая удобную для себя дистанцию.

В четвертом раунде украинец увеличил темп, стал работать комбинациями, в результате чего немец после пропущенных ударов по корпусу стал замедляться. В дальнейшем прессинг и точные удары помогли Деревянченко забирать раунд за раундом.

Казалось, все идет к уверенной победе украинца, но в конце десятого раунда Деревянченко пропустил удар от Кулкая и едва не оказался на настиле ринга. Немец побежал добивать соперника, но нашего боксера спас гонг.

Все решалось в 12-м раунде, который прошел в активной борьбе, часто переходящей в рубку. В украинца было небольшое преимущество за счет большего количества выброшенных ударов, благодаря чему он выиграл раунд, а с ним и бой.

Судьи отдали Деревянченко победу единогласным решением - 116: 112, 116: 112 и 115: 113.

Пояс чемпиона мира IBF принадлежит американцу Даниэлу Джейкобсу, который 4 мая встретится с мексиканцем Саулем Альваресом.

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