Украина готова к пиковым выплатам в сентябре, - Минфин

5 августа, 2019, 14:44

Министерство финансов Украины заявило о готовности к пиковым выплатам в сентябре

Об этом сообщает пресс-служба Минфина .

Так, по оперативным данным Госказначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда Государственного бюджета составили 584, 1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.

"Несмотря на высокую ликвидность ЕКС и финансирования социальных расходов в соответствии с зарегистрированными обязательствами, вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривни, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн", - пояснили в ведомстве.

"Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов, в области управления ликвидностью этого года", - заверили в Минфине.

Кроме того, в министерстве указывают, что по прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн за номинированными в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте).