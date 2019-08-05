Украина готова к пиковым выплатам в сентябре, - Минфин
Об этом сообщает пресс-служба Минфина .
Так, по оперативным данным Госказначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда Государственного бюджета составили 584, 1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.
"Несмотря на высокую ликвидность ЕКС и финансирования социальных расходов в соответствии с зарегистрированными обязательствами, вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривни, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн", - пояснили в ведомстве.
"Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов, в области управления ликвидностью этого года", - заверили в Минфине.
Кроме того, в министерстве указывают, что по прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн за номинированными в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте).
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Напомним, в начале апреля Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному долгу в 2019 году, увеличив объем платежей в 15,32 млрд грн.
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В 2019 году Украине необходимо одолжить около $ 4 млрд , ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн, рассказала мигистр финансов Оксана Маркарова.
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