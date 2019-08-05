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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: отец активистки заявил, что ГПУ планирует заключить соглашение с Павловским

Убийство Гандзюк: отец активистки заявил, что ГПУ планирует заключить соглашение с Павловским


фото: hromadske.ua
Виктор Гандзюк подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении прав как потерпевшего по делу Павловского, но есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Павловским без согласия отца активистки

Об этом отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор сообщил в Facebook.

"Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой без моего согласия. И провести суд по нему втихаря", - отметил Виктор Гандзюк.

Он отметил, что прокуратура ему никакого соглашения не показывали и "вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта".

"В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного Суда. Что ж, надеюсь, что в Приморском суде судьи не будут прятаться от пострадавших и втихую утверждать какие-то соглашения", - добавил отец активистки.

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