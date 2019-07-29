Убийство Гандзюк: фигурант дела Павловский нарушил условия домашнего ареста

29 июля, 2019, 15:07

Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский развлекался на футболе в Одессе

Об этом сообщают активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Как отметили активисты, Игорь Павловский, который официально обвиняется по делу Гандзюк, был в Одессе, где смотрел игру "Динамо" и "Шахтера". Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья".

"Игорю было очень плохо в СИЗО - он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Ибо "предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото . у Игоря самом деле все хорошо. СБУ, ГПУ и адвокаты Павловского врали о состоянии здоровья убийцы, чтобы вывезти его из СИЗО домой, чтобы он жил нормальной жизнью, пил водочку и ездил на футбол, когда захочется ", - отметили в сообщении.

Отмечается, что из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

2 мая подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.