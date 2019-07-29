Убийство Гандзюк: срок меры пресечения Павловского закончился, - ГПУ

29 июля, 2019, 19:46

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНИАН.

Он отметил, что Павловский, который 28 июля посетил футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения. Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек. Прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.