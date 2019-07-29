Убийство Гандзюк: срок меры пресечения Павловского закончился, - ГПУ
29 июля, 2019, 19:46
Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНИАН.
Он отметил, что Павловский, который 28 июля посетил футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения. Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек. Прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.
- Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский был на футболе в Одессе . СМИ поняли это как нарушение домашнего ареста.
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