"Ман Сити" покупает у "Ювентуса" конкурента для Зинченко

5 августа, 2019, 15:25

"Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" о трансфере португальца Жоау Канселу, который может стать конкурентом украинцу Александру Зинченко

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает усиливать свой состав. Очередным трансфером станет обмен игроками с "Ювентусом", в Италию отправится бразилец Данило, а в английский клуб перейдет Жоау Канселу, за которого манчестерцы также заплатят 30 млн евро.

В "Ювентусе" 25-летний Жоау Канселу преимущественно выступал на позиции правого защитника, однако при необходимости может сыграть и в обороне слева.

В прошлом сезоне португалец провел 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.