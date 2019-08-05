//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ман Сити" покупает у "Ювентуса" конкурента для Зинченко

"Ман Сити" покупает у "Ювентуса" конкурента для Зинченко


фото: dailystar
"Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" о трансфере португальца Жоау Канселу, который может стать конкурентом украинцу Александру Зинченко

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает усиливать свой состав. Очередным трансфером станет обмен игроками с "Ювентусом", в Италию отправится бразилец Данило, а в английский клуб перейдет Жоау Канселу, за которого манчестерцы также заплатят 30 млн евро.

В "Ювентусе" 25-летний Жоау Канселу преимущественно выступал на позиции правого защитника, однако при необходимости может сыграть и в обороне слева.

В прошлом сезоне португалец провел 34 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать