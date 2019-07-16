"Манчестер Сити" "избавился" от конкурента Зинченко

16 июля, 2019, 09:59

"Манчестер Сити" решил продать "Эвертону" защитника Фабиана Делфа, который был конкурентом украинца Александра Зинченко

О трансфере футболиста сообщает "Эвертон" в twitter.

29-летний Делфи уже присоединился к новому клубу на сборе в Швейцарии. Сумма перехода составит 8 млн фунтов.

"Каждый раз, когда я играл против "Эвертона", будь то дома или в гостях, первое, что приходило мне в голову, когда я видел фанатов, это страсть. Болельщики "Эвертона" разбираются в футболе, понимают его. Видимо, это у них в крови, и они действительно поддерживают команду. Счастлив быть здесь. Я собираюсь выложиться по полной, на 100 процентов", - сказал Делфи.

После продажи Делфа в "Манчестер Сити" остался Бенжамен Мэнди, который не полетел на сборы в Азию, и Анхелиньо, которого манчестерцы купили у "ПСВ" этим летом.

Делфи выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в АПЛ.

High Quality

Experience

Hunger

Ambition



Welcome, Fabian Delph! pic.twitter.com/qFHSccvUpF - Everton (@Everton) 15 июля 2019 г.