"Манчестер Сити" "избавился" от конкурента Зинченко
О трансфере футболиста сообщает "Эвертон" в twitter.
29-летний Делфи уже присоединился к новому клубу на сборе в Швейцарии. Сумма перехода составит 8 млн фунтов.
"Каждый раз, когда я играл против "Эвертона", будь то дома или в гостях, первое, что приходило мне в голову, когда я видел фанатов, это страсть. Болельщики "Эвертона" разбираются в футболе, понимают его. Видимо, это у них в крови, и они действительно поддерживают команду. Счастлив быть здесь. Я собираюсь выложиться по полной, на 100 процентов", - сказал Делфи.
После продажи Делфа в "Манчестер Сити" остался Бенжамен Мэнди, который не полетел на сборы в Азию, и Анхелиньо, которого манчестерцы купили у "ПСВ" этим летом.
Делфи выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в АПЛ.
High Quality- Everton (@Everton) 15 июля 2019 г.
Experience
Hunger
Ambition
Welcome, Fabian Delph! pic.twitter.com/qFHSccvUpF
- 11 июля стало известно, что самый титулованный футболист в истории бразилец Дани Алвес рассматривает предложение английского "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко.
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