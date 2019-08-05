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Espreso.tvСпортЗинченко похвалили за нейтрализацию лидера "Ливерпуля" в игре за Суперкубок Англии

Зинченко похвалили за нейтрализацию лидера "Ливерпуля" в игре за Суперкубок Англии


фото: REUTERS
Британские СМИ отметили удачные действия украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко против лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в матче за Суперкубок Англии

Об этом сообщает Manchester Evening News .

Зинченко сыграл против "Ливерпуля" на "Уэмбли" всю игру на левом фланге обороны. Украинец в первом тайме принял участие в результативной комбинации, которая завершилась голом Рахима Стерлинга. А в серии послематчевых пенальти он реализовал одиннадцатиметровый.

За эти действия Зинченко получил от издания оценку 6.

В комментарии к оценке украинца Manchester Evening News отметил, что ему удалось нейтрализовать Салаха.

"Показалось, что" Ливерпуль "был доволен, когда мяч оказывался у Зинченко. Украинец умело пользовался такой свободой для начала атак и справился с Салахом в обороне", - отметило издание.

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