Зинченко похвалили за нейтрализацию лидера "Ливерпуля" в игре за Суперкубок Англии
5 августа, 2019, 11:09
Британские СМИ отметили удачные действия украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко против лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в матче за Суперкубок Англии
Об этом сообщает Manchester Evening News .
Зинченко сыграл против "Ливерпуля" на "Уэмбли" всю игру на левом фланге обороны. Украинец в первом тайме принял участие в результативной комбинации, которая завершилась голом Рахима Стерлинга. А в серии послематчевых пенальти он реализовал одиннадцатиметровый.
За эти действия Зинченко получил от издания оценку 6.
В комментарии к оценке украинца Manchester Evening News отметил, что ему удалось нейтрализовать Салаха.
"Показалось, что" Ливерпуль "был доволен, когда мяч оказывался у Зинченко. Украинец умело пользовался такой свободой для начала атак и справился с Салахом в обороне", - отметило издание.
- Напомним, 4 августа Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии.
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