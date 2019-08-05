Китай ответил на новые американские пошлины
Об этом пишет Bloomberg.
Эти шаги могут вызвать еще большее недовольство Трампа, который критиковал Китай за то, что власти несправедливо управляют валютным курсом и не выполняют обещаний нарастить закупки американской сельхозпродукции.
Акции и валюты развивающихся стран упали на опасениях, что затяжной конфликт между супердержавами будет оказывать давление на мировой экономический рост, а защитные активы, включая иену, казначейские облигации США и золото, выросли.
Инвесторы увеличили ставки на снижение стоимости заимствований Федеральной резервной системы.
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"Это один из худших сценариев. Сначала на рынках происходит распродажа, а затем Трамп просыпается, и все становится намного, намного хуже", - сказал Майкл Эвери, глава исследований Rabobank по финансовым рынкам Азии в Гонконге.
Материковый юань упал на 1,3% до 7,0320 за доллар после того, как Народный банк Китая установил ежедневный справочный курс на отметке более 6,9 впервые с декабря.
Курс юаня в Гонконге падал на 1,9% до рекордного минимума.
Центробанк объяснил динамику юаня протекционизмом и ожиданиями дополнительных пошлин на китайские товары, сказав о том, что в состоянии поддерживать стабильный курс.
Напомним, Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая.
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