Китай ответил на новые американские пошлины

5 августа, 2019, 17:32

Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США

Об этом пишет Bloomberg.

Эти шаги могут вызвать еще большее недовольство Трампа, который критиковал Китай за то, что власти несправедливо управляют валютным курсом и не выполняют обещаний нарастить закупки американской сельхозпродукции.

Акции и валюты развивающихся стран упали на опасениях, что затяжной конфликт между супердержавами будет оказывать давление на мировой экономический рост, а защитные активы, включая иену, казначейские облигации США и золото, выросли.

Инвесторы увеличили ставки на снижение стоимости заимствований Федеральной резервной системы.

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"Это один из худших сценариев. Сначала на рынках происходит распродажа, а затем Трамп просыпается, и все становится намного, намного хуже", - сказал Майкл Эвери, глава исследований Rabobank по финансовым рынкам Азии в Гонконге.

Материковый юань упал на 1,3% до 7,0320 за доллар после того, как Народный банк Китая установил ежедневный справочный курс на отметке более 6,9 впервые с декабря.

Курс юаня в Гонконге падал на 1,9% до рекордного минимума.

Центробанк объяснил динамику юаня протекционизмом и ожиданиями дополнительных пошлин на китайские товары, сказав о том, что в состоянии поддерживать стабильный курс.

Напомним, Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая.