Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая
Об этом сообщает издание Nikkei.
Сообщатся, что HP и Dell хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде. Перенос может начаться уже в конце третьего квартала.
Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo думают над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок. Dell уже запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах. Amazon и Nintendo рассматривают в качестве альтернативы Китая Вьетнам, в то время как Microsoft присматривается к Таиланда и Индонезии. Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.
Эти шаги станут ударом для китайского экспорта электроники, который десятилетиями подпитывал экономический рост страны. Китай является крупнейшим в мире производителем ПК, а также смартфонов.
Общий объем импорта и экспорта Китая в сегменте электроники увеличился в 136 раз до 1,35 триллиона долларов в 2017 году от чуть более 10 млрд долларов в 1991 году, сообщает китайский поставщик данных QianZhan.
Тем не менее, многие технологических компаний были сильно пострадали от торгового конфликта между США и Китаем, в рамках которого администрация Трампа уже обложила дополнительными тарифами китайский экспорт в США на сумму 250 млрд долларов, в то время как угроза эскалации остается.
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