Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая

4 июля, 2019, 13:21

HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести значительную часть своего производства из Китая из-за опасений усиления торговых баталий между Вашингтоном и Пекином

Об этом сообщает издание Nikkei.

Сообщатся, что HP и Dell хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде. Перенос может начаться уже в конце третьего квартала.

Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo думают над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок. Dell уже запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах. Amazon и Nintendo рассматривают в качестве альтернативы Китая Вьетнам, в то время как Microsoft присматривается к Таиланда и Индонезии. Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.

Эти шаги станут ударом для китайского экспорта электроники, который десятилетиями подпитывал экономический рост страны. Китай является крупнейшим в мире производителем ПК, а также смартфонов.

Общий объем импорта и экспорта Китая в сегменте электроники увеличился в 136 раз до 1,35 триллиона долларов в 2017 году от чуть более 10 млрд долларов в 1991 году, сообщает китайский поставщик данных QianZhan.

Тем не менее, многие технологических компаний были сильно пострадали от торгового конфликта между США и Китаем, в рамках которого администрация Трампа уже обложила дополнительными тарифами китайский экспорт в США на сумму 250 млрд долларов, в то время как угроза эскалации остается.