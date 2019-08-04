За границу может выехать половина украинцев, - Климкин

4 августа, 2019, 08:55

За несколько лет в Украине может сложиться такая ситуация, что за границу уедет половина трудоспособного населения

С таким заявлением выступил экс-глава МИД Павел Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.

"Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина - там", - отметил он.

По словам политика, власть должна осознать, что собственные граждане являются самой большой ценностью государства и заботиться об их правах и благополучии.

Читайте также: Выключите свет в Борисполе. Как Украина страдает без рабочих рук

"Самая большая ценность, которая есть в Украине - это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма ", - подчеркнул Климкин.

Читайте также: Украинцев становится все меньше. Что нас ждет: мигранты или забвение