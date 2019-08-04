//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа границу может выехать половина украинцев, - Климкин

За границу может выехать половина украинцев, - Климкин

За несколько лет в Украине может сложиться такая ситуация, что за границу уедет половина трудоспособного населения

С таким заявлением выступил экс-глава МИД Павел Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.

"Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина - там", - отметил он.

По словам политика, власть должна осознать, что собственные граждане являются самой большой ценностью государства и заботиться об их правах и благополучии.

Читайте также: Выключите свет в Борисполе. Как Украина страдает без рабочих рук

"Самая большая ценность, которая есть в Украине - это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма ", - подчеркнул Климкин.

Читайте также: Украинцев становится все меньше. Что нас ждет: мигранты или забвение

  • Перед этим Климкин заявил о том, что есть угроза, что Украина никогда не вступит в ЕС.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

2 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать