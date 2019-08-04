За границу может выехать половина украинцев, - Климкин
С таким заявлением выступил экс-глава МИД Павел Климкин во время общения с ветеранами войны на Донбассе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель.
"Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина - там", - отметил он.
По словам политика, власть должна осознать, что собственные граждане являются самой большой ценностью государства и заботиться об их правах и благополучии.
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"Самая большая ценность, которая есть в Украине - это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма ", - подчеркнул Климкин.
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- Перед этим Климкин заявил о том, что есть угроза, что Украина никогда не вступит в ЕС.
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