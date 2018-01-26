Украинцев становится все меньше. Что нас ждет: мигранты или забвение

26 января, 2018, 15:48

Ульяна Букатюк

Уже в 2050 году украинцев будет только 36 млн. А еще в начале 90-х нас было 52 млн. Почему так быстро сокращается население, как это влияет на экономику и чего ждать в дальнейшем

ООН оценивает население Украины, включительно с Крымом, в 2017 году в 42,2 млн человек. Об этом говорится в недавно обнародованном отчете ООН.

Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. По прогнозам организации, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть оно сократится на 18%. Почему так происходит и к чему это приведет?

Почему нас становится меньше

По оценкам ООН, мы не единственные, кто страдает от этой пагубной тенденции. Все страны, на которые надвигаются большие проблемы с населением, находятся в Восточной Европе. Население Болгарии, Латвии, Молдовы, Украины, Хорватии, Литвы, Румынии, Сербии, Польши, Венгрии сократится на 15% и более к 2050 году.

Болгария и Латвия к 2050 году рискуют потерять почти четверть населения.

Так почему же так происходит и что не так именно с Восточной Европой?

Ведущий исследователь Центра Витгенштейна, изучающего динамику численности населения, Томас Соботка называет три фактора, которые способствуют снижению популяции:

Относительно высокая смертность

Снижение уровня рождаемости

Массовая миграция

Не уважаем себя и мало рожаем

Согласно подсчетам Госстата, ежегодно украинцев становится меньше на 180 тыс.

Это так как если бы каждый год с карты Украины исчезали условные Ужгород вместе с Коломыей.

Другая статистика ужасает еще больше. Индекс MUNDI свидетельствует, что к началу войны страна теряла 80 человек в час. Это закрепляло за нами второе место в мире по уровню смертей на тысячу человек (15.72 в 2014).

По состоянию на 1 января 2018 года Украина занимает в этом рейтинге 5 место с показателем 14,4 смертей на 1 тыс. населения. И все же в Гвинее-Бисау и Чаде с этим немного лучше.

В западноевропейских странах этот показатель в среднем составляет 10 смертей на 1 тыс. населения. Кажется, что разница не столь велика. Но все же она ощутима.

В среднем европейские мужчины живут на 12-15 лет дольше украинцев, а европейки - на 7-8 лет дольше украинок.

Динамика сокращения населения Украины

Живем мы мало потому, что не уважаем себя, убеждают исследователи. Вредное питание, алкоголь и табак, отсутствие регулярных физических нагрузок, игнорирование проблем со здоровьем и запоздалое обращение к медикам значительно сокращают наши годы. А неудовлетворительное состояние медицины зачастую еще и не спасает.

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Другой важный показатель - рождаемость, которая за коэффициентом смертности не поспевает.

В идеале у 10 женщин должно быть 23 ребенка, рассказывает главный демограф страны Элла Либанова в эфире Эспрессо. В такой ситуации поколение детей компенсирует поколения родителей и детскую смертность. В Украине же на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей.

То есть, на 100 смертей в Украине приходится лишь 63 новорожденных. Из-за экономического кризиса, военных действий и падения достатка ситуация в течение последних лет еще ухудшилась.

Миграция

Пока западные страны привлекают много мигрантов, чтобы компенсировать последствия низкой рождаемости, страны Восточной Европы мигрантов всячески избегают, хотя спад рождаемости там также значителен. Политическое упрямство сейчас может привести к демографической катастрофе впоследствии.

Миграция обеспечивает в развитых регионах мира 56% демографического прироста, а в западноевропейских странах – вообще 89%, свидетельствует исследование экономиста Елены Корниенко. Сейчас мигранты составляют 10-25% экономически активной части в западных странах.

В Украине же миграция действует наоборот - то есть, украинцы покидают страну. Согласно данным социсследования группы "Рейтинг", более трети соотечественников (35%) хотели бы покинуть Украину. За год количество таких людей выросло на 5%.Работать за границей предпочитают 44% опрошенных.

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Согласно данным Международной организации по миграции, за границей работает 5,8 млн украинцев. Особой популярностью среди соотечественников пользуется Польша.

Количество трудовых мигрантов из нашей страны в Польше с 2013 года выросло в 6,5 раза.

В 2016 году Польша выдала украинцам 1,3 млн приглашений на работу, пишет Financial Times. А в этом году Польша стала еще и единственной страной, которая разрешила украинцам работать, имея лишь биометрический паспорт.

Президент KM Core Евгений Уткин во время Форума экономической свободы 2017 заметил, что с каждым специалистом, уезжающим из Украины, страна теряет около $1 млн капитализации. Поэтому последствия для экономики от такого состояния дел могут быть неутешительны.

Почему это опасно для экономики и что делать

Все, что имеет государство, чтобы развивать экономику - это ресурсы, среди которых человеческий капитал занимает важное место.

Особые надежды именно на человеческий капитал возлагает экономика Украины. Ведь в международных рейтингах Украина по уровню человеческого капитала занимает более высокие места, чем по уровню экономического развития и доходов.

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В рейтинге Всемирного экономического форума по наличию образованного человеческого капитала Украина занимает 34 место из 140 стран мира. По уровню охвата высшим образованием мы вообще 11 в мире.

Авторы Доктрины устойчивого развития “Украина 2030” главным драйвером роста украинской экономики также назвали именно человеческий капитал.

Но если смотреть на удовлетворение работодателей качеством знаний и профессиональных навыков выпускников украинских вузов, выглядит все не так прекрасно.

Именно поэтому складывается ситуация, что половина украинских безработных имеют высшее образование. В Харькове этот показатель вообще достигает 87%.

Все это из-за того, что в Украине большинство вакансий для профработников, а у тех, кто ищет работу, - высшее образование, объясняют в Государственной службе занятости.

Концентрация населения является необходимой предпосылкой экономического развития и социальной сплоченности. Сокращение населения ведет к уменьшению плотности заселенности территории, что грозит нарушением социальных связей, депрессивностью и разрушением инфраструктуры.

Поскольку главной причиной депопуляции остается высокая смертность, сам факт сокращения населения является свидетельством глубокого социального неблагополучия, пишет ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Сокращение населения ставит под угрозу пенсионную систему Украины, даже после реформы.

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Представленное ниже изображение называется поло-возрастной пирамидой. Но в случае с Украиной она скорее похожа на елку. Самая низкая часть графика (то есть, молодое поколение) традиционно должна быть самой широкой, но из-за демографического кризиса 90-х и ряда других факторов молодого поколения у нас как раз меньше всего.

Если сейчас на одного человека в возрасте 60 лет и старше в Украине есть примерно 2,6 лица в возрасте 20-59, то уже в 2050 году этот показатель изменится до 1,5 человека, а в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться.

Получается, что двух пенсионеров в стране должны будут кормить три человека трудоспособного возраста. Но будут ли они работать в Украине или отдадут предпочтение работе в Польше, пока неизвестно.

Что делать? Естественных путей два: сокращать смертность и увеличивать рождаемость. Но в условиях войны осуществить это не так просто. Чтобы появилось желание не уезжать из страны да еще и рожать детей, нужно существенно повысить благосостояние (в том числе зарплатное, но не искусственно, потому что это провоцирует рост инфляции).

Чтобы сократить смертность надо начать серьезнее относиться к здоровью, обращаться к врачам, реформировать медицину. Также возможен вариант, что Украина вскоре будет поощрять миграцию в нашу страну. Ведь преодолеть неизбежный демографический вызов удастся лишь комплексом реформ и непрерывным экономическим ростом.