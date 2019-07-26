Есть вероятность, что Украина никогда не вступит в ЕС, - Климкин
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон, поскольку ЕС становится все более сложным, евроскептическим, скептическим к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем мы туда (в ЕС - ред.) вообще или нет ", - сказал он.
По словам главы МИД, речь идет о минимальном 15-летнем сроке вступления Украины в ЕС.
Говоря о перспективах получения Украиной членства в НАТО, Климкин отметил, что в Альянсе нет единства относительно присоединения Украины.
"Даже если мы достигнем стандартов НАТО в сфере безопасности и обороны, скажем, что у нас стабильная демократия и верховенство права, у нас все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию, например. Поэтому сегодня мы должны сказать честно - в НАТО нет консенсуса относительно нашего членства", - сказал Климкин.
При этом дипломат отметил, что у Украины есть шанс стать частью Альянса ранее, чем через 15 лет.
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