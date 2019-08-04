Помпео пообещал создать коалицию по безопасности судоходства в Персидском заливе

4 августа, 2019, 20:31

Государственный секретарь США Майк Помпео анонсировал создание коалиции по безопасности судоходства в Персидском заливе

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Помпео, во время визита в Австралию заявил, он уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию по безопасности судоходства в Персидском заливе. При этом он не уточнил, какие государства будут принимать участие в этой коалиции.

Министр обороны США Марк Эспер отметил, что получил ответы от некоторых из союзников, и объявлений можно ожидать в ближайшее время.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заверила, что серьезно изучит предложение США, но, по ее словам, решение пока не принято.

США предложили ряде стран создать коалицию после обострения отношений с Ираном, в частности, после захвата Тегераном британского танкера. Однако пока это предложение вызвало мало поддержки.

В частности, правительство Германии 31 июля заявил, что страна не желает присоединяться к военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе, но рассматривает возможность участия в европейской морской миссии.