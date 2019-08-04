Помпео пообещал создать коалицию по безопасности судоходства в Персидском заливе
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Помпео, во время визита в Австралию заявил, он уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию по безопасности судоходства в Персидском заливе. При этом он не уточнил, какие государства будут принимать участие в этой коалиции.
Министр обороны США Марк Эспер отметил, что получил ответы от некоторых из союзников, и объявлений можно ожидать в ближайшее время.
Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заверила, что серьезно изучит предложение США, но, по ее словам, решение пока не принято.
США предложили ряде стран создать коалицию после обострения отношений с Ираном, в частности, после захвата Тегераном британского танкера. Однако пока это предложение вызвало мало поддержки.
В частности, правительство Германии 31 июля заявил, что страна не желает присоединяться к военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе, но рассматривает возможность участия в европейской морской миссии.
- В середине июля в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, иранцы задержали танкер Stena Impero , шел под британским флагом.
- 4 августа иранские пограничники задержали в водах Персидского залива танкер , который шел под иностранным флагом и якобы перевозил на своем борту контрабандное топливо в одну из арабских стран.
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