Обнародовано видео захвата иранским спецназом британского танкера Stena Impero
22 июля, 2019, 12:16
В Сети появилось видео захвата иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе
На нем видно, как бойцы спецназа, подлетев на вертолете, спустились по тросам на борт судна, взяв его под свой контроль.
Кроме того, иранцы захватили 23 членов экипажа Stena Impero.
- 18 июля иранские СМИ заявили о захвате Корпусом стражей исламской революции иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе.
- 20 июля Иран назвал причиной захвата танкера в Ормузском проливе нарушения британцами правил судоходства.
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