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Espreso.tvМирОбнародовано видео захвата иранским спецназом британского танкера Stena Impero

Обнародовано видео захвата иранским спецназом британского танкера Stena Impero


фото: reuters
В Сети появилось видео захвата иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе

На нем видно, как бойцы спецназа, подлетев на вертолете, спустились по тросам на борт судна, взяв его под свой контроль.

Кроме того, иранцы захватили 23 членов экипажа Stena Impero.

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