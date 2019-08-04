Второй раз за месяц. Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер
4 августа, 2019, 13:44
Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива танкер, который шел под иностранным флагом и якобы перевозил на своем борту контрабандное топливо в одну из арабских стран
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ISNA .
Задержание произошло вечером в среду, 31 июля 2019 года, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции с участием спецслужб.
На борту танкера находилось 700 тыс. л топлива. Судно отбуксировали в иранскую провинцию Бушир.
- В середине июля в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, иранцы задержали танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.
- Официально названа причина - якобы нарушение правил судоходства со стороны британцев.
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