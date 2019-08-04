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Espreso.tvМирВторой раз за месяц. Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

Второй раз за месяц. Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер

иллюстративное
фото: AFP
Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива танкер, который шел под иностранным флагом и якобы перевозил на своем борту контрабандное топливо в одну из арабских стран

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ISNA .

Задержание произошло вечером в среду, 31 июля 2019 года, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции с участием спецслужб.

На борту танкера находилось 700 тыс. л топлива. Судно отбуксировали в иранскую провинцию Бушир.

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