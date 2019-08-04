Названа фамилия нового главы партии "Слуга народа"
4 августа, 2019, 07:38
Новым главой партии "Слуга народа" может стать руководитель избирательного штаба партии, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко
Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV.
"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко", - отметила она.
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Корниенко - бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель.
Во время президентской кампании Владимира Зеленского он был координатором волонтерского проекта "Зе Команда".
- Как известно, сейчас главой партии "Слуга народа" является политконсультант и представитель избирательного штаба Зеленского на выборах президента Украины Дмитрий Разумков, которого партия намерена предложить на должность главы Верховной Рады.
- Заместителем Разумкова в должности спикера станет Руслан Стефанчук, а главой президентской фракции в парламенте - Давид Арахамия.
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