Названа фамилия нового главы партии "Слуга народа"

4 августа, 2019, 07:38

Новым главой партии "Слуга народа" может стать руководитель избирательного штаба партии, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV.

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко", - отметила она.

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Корниенко - бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского он был координатором волонтерского проекта "Зе Команда".