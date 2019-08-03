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Espreso.tvМирВ Госдуме предлагают штрафовать протестующих на 1 млн рублей

В Госдуме предлагают штрафовать протестующих на 1 млн рублей

Москва, суббота, 27 июля 2019 года
фото: DW
Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов (фракция "Единая Россия") предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей

Парламентарий не исключил, что такой законопроект "может быть подготовлен, когда депутаты вернутся с летних отпусков", передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.

Таким образом возможный срок задержания увеличится в 24 раза.

  • Напомним, в минувшую субботу, 27 июля 2019 года, в Москве прошли массовые протесте акции со времен Болотной площади, которые, соответственно, сопровождались крупнейшей за последние годы жестокостью со стороны силовиков.
  • По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, были задержаны около 1300 демонстрантов. В свою очередь один из лидеров и идеологов российского протестного движения Вячеслав Мальцев, который сейчас находится во Франции, называет цифру в 3000 человек. Более 70 из задержанных получили подтверждены врачами травмы.
  • Причиной уличных демонстраций стало то, что 57 кандидатов от оппозиции (среди них - действующие муниципальные депутаты) сначала допустили к участию в выборах в Московскую городскую думу, а потом их безосновательно сняли с регистрации и часть даже арестовали.
  • При этом бессменный президент России Владимир Путин в тот день находился в Санкт-Петербурге, где он днем развлекался в Финском заливе на борту подводного батискафа, а вечером принимал у себя своего кума Виктора Медведчука.
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