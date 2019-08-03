В Госдуме предлагают штрафовать протестующих на 1 млн рублей

3 августа, 2019, 08:52

Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов (фракция "Единая Россия") предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей

Парламентарий не исключил, что такой законопроект "может быть подготовлен, когда депутаты вернутся с летних отпусков", передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.

Таким образом возможный срок задержания увеличится в 24 раза.