Во время беспорядков в Москве Путин залег на дно Финского залива, а вечером к нему прилетел Медведчук

28 июля, 2019, 08:30

В субботу, 27 июля 2019 года, то есть в день самых массовых со времени Болотной площади уличных акций протеста в российской столице, президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге. Там он совершил погружение в автономном батискафе, а также провел неофициальную встречу со своим кумом Виктором Медведчуком, избранным в Верховную Раду Украины IX созыва

О пребывании Путина в Петербурге сообщает пресс-служба Кремля, рассказывает Еспресо.TV .

Лидера России опустили на место гибели советской подводной лодке Щ-308 "Семга" в капсуле C-Explorer 3.1.

Погружение на глубину 50 метров продолжалось около часа.

В итоге президент РФ получил "яркие впечатления».

Кроме того, вчера в Петербурге приземлился личный самолет Медчедчук, за движением которого можно следить в открытых источниках, рассказал на своем Telegram-канале украинский общественный активист Сергей Стерненко.

Политик постоянно бывает у Путина. Их личные встречи проходят в еженедельном режиме.