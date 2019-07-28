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Espreso.tvМирВо время беспорядков в Москве Путин залег на дно Финского залива, а вечером к нему прилетел Медведчук

Во время беспорядков в Москве Путин залег на дно Финского залива, а вечером к нему прилетел Медведчук

В субботу, 27 июля 2019 года, то есть в день самых массовых со времени Болотной площади уличных акций протеста в российской столице, президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге. Там он совершил погружение в автономном батискафе, а также провел неофициальную встречу со своим кумом Виктором Медведчуком, избранным в Верховную Раду Украины IX созыва

О пребывании Путина в Петербурге сообщает пресс-служба Кремля, рассказывает Еспресо.TV .

Лидера России опустили на место гибели советской подводной лодке Щ-308 "Семга" в капсуле C-Explorer 3.1.

Погружение на глубину 50 метров продолжалось около часа.

В итоге президент РФ получил "яркие впечатления».

Кроме того, вчера в Петербурге приземлился личный самолет Медчедчук, за движением которого можно следить в открытых источниках, рассказал на своем Telegram-канале украинский общественный активист Сергей Стерненко.

Политик постоянно бывает у Путина. Их личные встречи проходят в еженедельном режиме.

  • Напомним, не согласованный с властями вчерашний митинг оппозиции в Москве был вызван отказом в регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В итоге силовики задержали более 1 тыс. человек, из них 80 - травмированы. Полицейские действовали очень жестко, в частности, натравливали на митингующих служебных собак и применили меры физического принуждения женщин и девушек.
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