Во время беспорядков в Москве Путин залег на дно Финского залива, а вечером к нему прилетел Медведчук
28 июля, 2019, 08:30
В субботу, 27 июля 2019 года, то есть в день самых массовых со времени Болотной площади уличных акций протеста в российской столице, президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге. Там он совершил погружение в автономном батискафе, а также провел неофициальную встречу со своим кумом Виктором Медведчуком, избранным в Верховную Раду Украины IX созыва
О пребывании Путина в Петербурге сообщает пресс-служба Кремля, рассказывает Еспресо.TV .
Лидера России опустили на место гибели советской подводной лодке Щ-308 "Семга" в капсуле C-Explorer 3.1.
Погружение на глубину 50 метров продолжалось около часа.
В итоге президент РФ получил "яркие впечатления».
Кроме того, вчера в Петербурге приземлился личный самолет Медчедчук, за движением которого можно следить в открытых источниках, рассказал на своем Telegram-канале украинский общественный активист Сергей Стерненко.
Политик постоянно бывает у Путина. Их личные встречи проходят в еженедельном режиме.
- Напомним, не согласованный с властями вчерашний митинг оппозиции в Москве был вызван отказом в регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В итоге силовики задержали более 1 тыс. человек, из них 80 - травмированы. Полицейские действовали очень жестко, в частности, натравливали на митингующих служебных собак и применили меры физического принуждения женщин и девушек.
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