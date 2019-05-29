В 2018 году инфляция в Венесуэле составила более 130 000% - данные центробанка
Пр пишет Wall Street Journal .
Согласно отчету, за первые девять месяцев 2018 года экономика Венесуэлы сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется снижением частного потребления и высокой инфляцией.
Примечательно, что озвученные Центробанком Венесуэлы цифры отличаются от оценок Международного валютного фонда. Там заявили в апреле, что экономика страны в 2018 году упала на 18%, а инфляция составила 929790%.
Согласно прогнозу МВФ, в 2019 году она ускорится до 10 млн процентов, а ВВП сократится на 25%.
WSJ отмечает, что экономическую статистику венесуэльские власти публикует очень редко. Последний раз - в 2015 году.
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Напомним, в начале мая Венесуэла объявила о намерении отменить ограничения на банковские операции с иностранной валютой , действовавших для граждан и компаний с 2003 года.
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Центральный банк Венесуэлы объявил о намерении полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro до конца января 2020 года и запустить вместо собственную платежную систему.
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