В 2018 году инфляция в Венесуэле составила более 130 000% - данные центробанка

29 мая, 2019, 14:53

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция в стране была на уровне 130 060%. В МВФ считают, что - 929790%

Пр пишет Wall Street Journal .

Согласно отчету, за первые девять месяцев 2018 года экономика Венесуэлы сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется снижением частного потребления и высокой инфляцией.

Примечательно, что озвученные Центробанком Венесуэлы цифры отличаются от оценок Международного валютного фонда. Там заявили в апреле, что экономика страны в 2018 году упала на 18%, а инфляция составила 929790%.

Согласно прогнозу МВФ, в 2019 году она ускорится до 10 млн процентов, а ВВП сократится на 25%.

WSJ отмечает, что экономическую статистику венесуэльские власти публикует очень редко. Последний раз - в 2015 году.