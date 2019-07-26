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Espreso.tvМирЮжная Корея: запущенные КНДР ракеты похожи на российские "Искандеры"

Южная Корея: запущенные КНДР ракеты похожи на российские "Искандеры"

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что запущенные две новые тактические управляемые ракеты со стороны КНДР очень похожи на российские "Искандеры"

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"В отличие от общей параболической траектории, Искандер выполняет подтягивающий маневр в фазе погружения, а то, что Северная Корея запустила вчера, показало аналогичную картину", - заявили в Минобороны страны.

Кроме того, по данным южнокорейских военных, сначала считалось, что запущенные КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако позже были получены новые данные, основанные на анализе, который был проведен совместно с американскими военными. Об их результатах в Минобороны не рассказали.

Напомним, 25 июля военные КНДР провели на восточном побережье Корейского полуострова запуски двух ракет.

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