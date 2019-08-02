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Espreso.tvОбществоКНДР снова провела ракетные пуски, - Reuters

КНДР снова провела ракетные пуски, - Reuters

Утром 2 августа Северная Корея в третий раз за последние восемь дней провела ракетные пуски

Об этом сообщает Reuters.

По данным правительства Южной Кореи, последний раз КНДР стреляла новыми баллистическими ракетами малой дальности. В Сеуле уточнили, что ракеты пролетели 220 км и достигли высоты 25 км.

Собеседник издания, который является американским чиновником, сообщил, что разведка США обнаружила по меньшей мере один снаряд, который, впрочем, не представлял угрозы для Северной Америки.

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