КНДР снова провела ракетные пуски, - Reuters

2 августа, 2019, 10:34

Утром 2 августа Северная Корея в третий раз за последние восемь дней провела ракетные пуски

Об этом сообщает Reuters.

По данным правительства Южной Кореи, последний раз КНДР стреляла новыми баллистическими ракетами малой дальности. В Сеуле уточнили, что ракеты пролетели 220 км и достигли высоты 25 км.

Собеседник издания, который является американским чиновником, сообщил, что разведка США обнаружила по меньшей мере один снаряд, который, впрочем, не представлял угрозы для Северной Америки.