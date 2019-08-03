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Espreso.tvВыборы 2019Стало известно, кто возглавит фракцию "Слуги народа" в ВР

Стало известно, кто возглавит фракцию "Слуги народа" в ВР


фото: interfax.com.ua
Руководителем фракции "Слуги народа" в парламенте могут назначить Давида Арахамия

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

О том, что фракция партии "Слуга народа" может выбрать своим председателем Давида Арахамия заявил будущий народный депутат от этой силы Василий Мокан.

"Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады - Стефанчука, на должность главы фракции - Давида Арахамия", - сказал Мокан.

Арахамия был четвертым номером списка партии "Слуга народа" на парламентских выборах. В 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

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