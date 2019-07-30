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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Конгрессмены хотят новых санкций

Виталий Портников: Конгрессмены хотят новых санкций


фото: reuters
Сенатор-демократ Крис Ван Холен и его коллега-республиканец Марко Рубио предложили президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу внести дополнения в проект оборонного бюджета страны на следующий год

Эта новая поправка подразумевает еще более жёсткую реакцию в случае продолжения российского вмешательства в американские выборы. Речь идёт о санкциях против российского суверенного долга, энергетического, банковского и военного секторов российской экономики. Кроме того, сенаторы хотели бы получить возможность законодательно вводить персональные санкции против российских олигархов и политиков.

Пока что неясно, как отреагируют на предложения в Белом доме. Сама тема усиления санкций может быть отложена до осени еще и из-за парламентских каникул. Однако инициатива сенаторов демонстрирует, что США вплотную приблизились к президентской предвыборной кампании. А тема российского вмешательства в выборы будет ведущей и для демократов, и для республиканцев - потому что никому не будет ясно, что захочет Кремль выкинуть на этот раз.

Это означает, что время для каких-либо реальных договоренностей между Трампом и Путиным истекает. Перед переизбранием американский президент не сможет позволить себе никаких резких движений, которые могли бы поставить под угрозу его победу на выборах. Так что российско-американская конфронтация будет только усиливаться. 

Вот после выборов - если только Трамп их выиграет - он сможет ощущать себя куда свободнее и появятся совершенно новые условия для его диалога с российским коллегой. А пока что мы можем констатировать только возможность новых ударов США по российской экономике и новых попыток Кремля дестабилизировать ситуацию всюду, где только можно.

Украина, вне всякого сомнения, станет одной из площадок усиления американско-российского противостояния. Так как с точки зрения Кремля наша страна - «американский сателлит», который нужно вывести из-под американского влияния и вернуть в стойло, Москвой будут предприняты разнообразные шаги по политической, экономической и военной дестабилизации в Украине. На какие-либо серьёзные договоренности с Москвой до американских выборов тоже рассчитывать не стоит. 

Путин хочет договариваться о нашем будущем с президентом США, а не с президентом Украины. 

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