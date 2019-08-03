Протесты в Москве: количество задержанных превысило 800 человек
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Задержания были такими же жесткими, как и неделю назад. Среди задержанных много несовершеннолетних. Некоторых задержанных заставляют сдавать отпечатки пальцев.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана в самом начале акции. На нее составили протокол за акцию на Трубной площади 15 июля.
Полицейские оценили число участников акции в 3,5 тыс. человек, сколько на самом деле людей вышли на улицы, сложно сосчитать. Акция проходила по всему центру Москвы, в какой-то момент группа людей прошла по Старому Арбату с лозунгами и почти без задержаний.
В то же время, в других местах полиции удавалось разделять протестующих на небольшие группы.
- Сегодня, 3 августа в Москве возобновились акции протеста, более 300 человек оказались в автозаках.
- В подавлении акции протеста в Москве принимает участие бывший заместитель командира "Беркута" Сергей Кусюк.
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