Протесты в Москве: количество задержанных превысило 800 человек

3 августа, 2019, 22:04

В Москве во время протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в городскую думу задержаны 828 человек

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Задержания были такими же жесткими, как и неделю назад. Среди задержанных много несовершеннолетних. Некоторых задержанных заставляют сдавать отпечатки пальцев.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана в самом начале акции. На нее составили протокол за акцию на Трубной площади 15 июля.

Полицейские оценили число участников акции в 3,5 тыс. человек, сколько на самом деле людей вышли на улицы, сложно сосчитать. Акция проходила по всему центру Москвы, в какой-то момент группа людей прошла по Старому Арбату с лозунгами и почти без задержаний.

В то же время, в других местах полиции удавалось разделять протестующих на небольшие группы.