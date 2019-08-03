В Москве возобновились акции протеста, задержаны более 300 человек

3 августа, 2019, 16:11

В Москве, в субботу, 3 августа возобновились акции протеста, силовики уже задержали 311 человек

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По информации российского оппозиционного сайта состоянию на 16:00 уже задержаны 311 человек.

В эфире телеканала "Дождь", который ведет прямую трансляцию событий в центре Москвы, сообщили о продолжении задержаний на Пушкинской площади, эту локацию полностью очистили от протестующих.

Среди задержанных есть корреспондент телеканала Владимир Роменский, в автозаках находятся и журналисты других изданий.

Инициаторы акции призвали своих сторонников пройти по Бульварному кольцу - без плакатов и без лозунгов. Полиция оценила число участников шествия в 350 человек.