В Москве возобновились акции протеста, задержаны более 300 человек
3 августа, 2019, 16:11
В Москве, в субботу, 3 августа возобновились акции протеста, силовики уже задержали 311 человек
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
По информации российского оппозиционного сайта состоянию на 16:00 уже задержаны 311 человек.
В эфире телеканала "Дождь", который ведет прямую трансляцию событий в центре Москвы, сообщили о продолжении задержаний на Пушкинской площади, эту локацию полностью очистили от протестующих.
Среди задержанных есть корреспондент телеканала Владимир Роменский, в автозаках находятся и журналисты других изданий.
Инициаторы акции призвали своих сторонников пройти по Бульварному кольцу - без плакатов и без лозунгов. Полиция оценила число участников шествия в 350 человек.
- 3 августа депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов от фракции "Единая Россия" предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей.
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