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Espreso.tvМирВ Москве подавлением акции протеста руководит бывший беркутовец

В Москве подавлением акции протеста руководит бывший беркутовец


фото: 24tv.ua
В подавлении акции протеста в Москве принимает участие бывший заместитель командира "Беркута" Сергей Кусюк

Об этом сообщил российский журналист Илья Азар в facebook.

Азар выложил видео, на котором видно, как Сергей Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

После Революции Достоинства Кусюк бежал в Россию и был неоднократно замечен во время акций протеста оппозиции.

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