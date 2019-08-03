В Москве подавлением акции протеста руководит бывший беркутовец
3 августа, 2019, 20:22
В подавлении акции протеста в Москве принимает участие бывший заместитель командира "Беркута" Сергей Кусюк
Об этом сообщил российский журналист Илья Азар в facebook.
Азар выложил видео, на котором видно, как Сергей Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.
После Революции Достоинства Кусюк бежал в Россию и был неоднократно замечен во время акций протеста оппозиции.
- Сегодня, 3 августа в Москве возобновились акции протеста, более 300 человек оказались в автозаках.
- В июне 2017 года командир "Беркута" Сергей Кусюк засветился в форме ОМОНа на антикоррупционном митинге в Москве.
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