Зеленский назначил директора компании Ахметова новым главой Ивано-Франковщины
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Как отмечает " Украинская правда ", нового председателя ОГА Зеленский представил во время рабочей поезда.
"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", - сказал Зеленский.
Он добавил: "Поэтому людей, которые есть, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей".
Денис Шмыгаль, 1975 года, львовянин. С января 2018 г. Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС, входящей в состав энергетической компании ДТЭК самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова.
До этого Шмыгаль занимал должность главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.
- О назначении Шмыгаля Владимир Зеленский заявлял еще 6 июля.
- 24 июля правительство согласовало назначение директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмыгаля на пост главы Ивано-Франковской ОГА
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