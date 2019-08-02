Зеленский назначил директора компании Ахметова новым главой Ивано-Франковщины

2 августа, 2019, 13:06

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковск президент представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Как отмечает " Украинская правда ", нового председателя ОГА Зеленский представил во время рабочей поезда.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", - сказал Зеленский.

Он добавил: "Поэтому людей, которые есть, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей".

Денис Шмыгаль, 1975 года, львовянин. С января 2018 г. Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС, входящей в состав энергетической компании ДТЭК самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова.

До этого Шмыгаль занимал должность главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.