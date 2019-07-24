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Espreso.tvОбществоКабмин согласовал назначение Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковсковщины

Кабмин согласовал назначение Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковсковщины

Правительство согласовало назначение директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмигаля на пост главы Ивано-Франковской ОГА

Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус , передает РБК-Украина .

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 24 июля.

"Были (кадровые решения, - Ред.) по губернатору. Правительство сегодня одобрило представление на губернатора Ивано-Франковской области", - отметил Герус.

Денис Шмыгаль - кандидат экономических наук.

С 2009 до 2011 года был начальником главного управления экономики и инвестиций Львовской ОГА.

С 2012 года работал в должности начальника главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА. Впоследствии возглавил департамент экономического развития, торговли и промышленности ОГА.

После Майдана стал заместителем ГФС во Львовской области. На должность пришел через открытый конкурс. С приходом на должность РоманаНасирова уволился.

С 2018 директор Бурштынской ТЭС.

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