Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было ошибочным, - Уолкер

2 августа, 2019, 16:24

Специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер считает, что возвращение России в ПАСЕ вредит авторитету Совета Европы

Об этом он сказал в интервью Неделе.

"Думаю, решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была важнейшая организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой вред ее авторитету. Это не значит, что Европа сейчас перелистывает страницу и забывает о российской агрессии", - подчеркнул Волкер.

В то же время он отметил, что сейчас в мире растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

"Теперь есть четкость в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания и применения химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, которые вызывают беспокойство в Восточной и Центральной Европе, а иногда и в Западной, например дальнейшая реализация проекта "Северный поток-2", влияние Кремля на Европу через энергетическую политику. Санкции ЕС сохраняются уже долгое время. Даже такие люди, как лидер итальянской "Северной лиги" Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все больше рассматривается как отрицательная ", - добавил Волкер.

Он также высказал мнение, что в Европе сопротивление России на самом деле усиливается.