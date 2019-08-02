"Для Трампа это очень важно": Волкер предположил привлечение президента США к переговорам по Донбассу

2 августа, 2019, 13:48

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер предположил возможность привлечения президента Дональда Трампа к урегулированию российско-украинской войны

Об этом Волкер сказал в интервью изданию Тиждень.ua.

"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. и если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи ", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины выразил готовность к любой поддержке для урегулирования вооруженного конфликта.

"Не знаю, удалось ли бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках« нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - добавил Волкер.