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Espreso.tvМирВ России открыли первые уголовные дела по сибирским пожарам

В России открыли первые уголовные дела по сибирским пожарам

В российском Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за масштабных пожаров

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Сотрудников регионального министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности.

По мнению следователей, должностные лица с марта 2019 года не совершали необходимых действий для ликвидации возгораний, из-за чего огонь распространился на большей площади. Сумма ущерба устанавливается.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти трех миллионов гектаров. В тушении огня принимают участие около трех тысяч человек, 390 единиц техники, 28 самолетов и вертолетов.

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