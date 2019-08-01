В России открыли первые уголовные дела по сибирским пожарам
1 августа, 2019, 20:34
В российском Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за масштабных пожаров
Об этом сообщает Следственный комитет России.
Сотрудников регионального министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности.
По мнению следователей, должностные лица с марта 2019 года не совершали необходимых действий для ликвидации возгораний, из-за чего огонь распространился на большей площади. Сумма ущерба устанавливается.
Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти трех миллионов гектаров. В тушении огня принимают участие около трех тысяч человек, 390 единиц техники, 28 самолетов и вертолетов.
- Напомним, в Сибири пылает 3 млн гектаров леса, пожар не тушат.
- Россияне будут вызывать дождь, чтобы погасить пожар в Сибири.
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