В двух городах оккупированного Крыма бьет рекорды уровень химикатов в воздухе

1 августа, 2019, 21:00

Специалисты крымского гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля в городах Армянск и Красноперекопск

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

"Да, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определены показатели - взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ, равный 2 (повышенный, - ред.) Для оксида углерода СИ равен 1. Для хлористого водорода СИ равен 2 (повышенный, - ред.) Для фтористого водорода СИ равен 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как повышенный", - сообщает гидрометцентр.

В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определенные показатели - взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанный период отмечен СИ взвешенных веществ составляет 2 (повышенный, - ред.) Для оксида углерода СИ равен 1. Для хлористого водорода СИ равен 4 (очень высокий, - ред.) Поэтому, уровень загрязнения атмосферного воздуха повышен, сделали вывод специалисты.

Кроме того, ранее жители Армянска с наступлением летней жары начали жаловаться на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Однако оккупационная власть заявила о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Крымский Титан".

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года на заводе по производству диоксида титана в Армянске - филиал ООО "Титановые инвестиции" произошел выброс химических веществ. В результате люди стали массово жаловаться на кашель, жжение в горле, сыпь, а на листьях деревьев появился желтый налет.