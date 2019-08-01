В двух городах оккупированного Крыма бьет рекорды уровень химикатов в воздухе
Об этом сообщает "Крим.Реалии".
"Да, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определены показатели - взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ, равный 2 (повышенный, - ред.) Для оксида углерода СИ равен 1. Для хлористого водорода СИ равен 2 (повышенный, - ред.) Для фтористого водорода СИ равен 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как повышенный", - сообщает гидрометцентр.
В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определенные показатели - взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанный период отмечен СИ взвешенных веществ составляет 2 (повышенный, - ред.) Для оксида углерода СИ равен 1. Для хлористого водорода СИ равен 4 (очень высокий, - ред.) Поэтому, уровень загрязнения атмосферного воздуха повышен, сделали вывод специалисты.
Кроме того, ранее жители Армянска с наступлением летней жары начали жаловаться на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Однако оккупационная власть заявила о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Крымский Титан".
- Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года на заводе по производству диоксида титана в Армянске - филиал ООО "Титановые инвестиции" произошел выброс химических веществ. В результате люди стали массово жаловаться на кашель, жжение в горле, сыпь, а на листьях деревьев появился желтый налет.
- Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налет "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарения содержания кислотонакопичувача, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- После выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан" в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Жители Армянска, что в оккупированном Крыму, пожаловались на новые химические выбросы в атмосферу, связанные с заводом "Крымский Титан".
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