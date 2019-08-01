Российский тяжеловес Поветкин выступит на разогреве боя Ломаченко
1 августа, 2019, 16:47
Российский тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщил Александр Поветкин в Instagram.
Победа откроет обоим боксерам путь к титульным поединкам.
В своем последнем поединке 22 сентября 2018 русский "Витязь" проиграл британцу Энтони Джошуа. В свою очередь, Фьюри победил нигериец Самюэля Питера техническим нокаутом в 7-м раунде.
- Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне
- Напомним, 30 июля стало известно, сколько Ломаченко заработал за свою профессиональную карьеру
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