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Espreso.tvСпортРоссийский тяжеловес Поветкин выступит на разогреве боя Ломаченко

Российский тяжеловес Поветкин выступит на разогреве боя Ломаченко


фото: rt.com
Российский тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщил Александр Поветкин в Instagram.

Победа откроет обоим боксерам путь к титульным поединкам.

В своем последнем поединке 22 сентября 2018 русский "Витязь" проиграл британцу Энтони Джошуа. В свою очередь, Фьюри победил нигериец Самюэля Питера техническим нокаутом в 7-м раунде.

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