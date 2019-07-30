Стало известно, сколько Ломаченко заработал за карьеру
30 июля, 2019, 13:25
Стало известно, сколько украинский боксер Василий Ломаченко заработал за профессиональную карьеру
Об этом сообщает Mixsport.pro .
За шестилетнюю профессиональную карьеру чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легкой весовой категории (до 61,2 кг) Василий Ломаченко заработал около $ 15 млн. Больше Ломаченко в истории украинского бокса получили только братья Кличко. В частности, Владимир Кличко заработал $ 150 млн.
В 2018 году Василий Ломаченко заключил контракт с американской телекомпанией ESPN. Благодаря соглашению украинец начал зарабатывать по несколько миллионов долларов за бой.
Стоит отметить, что в следующем бою против британца Люка Кэмпбелла, Ломаченко заработает $ 4 млн.
- Напомним, что гонорар за бой с Кэмпбеллом станет для Ломаченко крупнейшим в карьере .
- 25 июля Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Василия Ломаченко.
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