В Брюсселе ответили Джонсону: соглашение о Brexit пересматривать не будут
25 июля, 2019, 16:40
Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не согласны работать с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном над пересмотром соглашения по Brexit
Об этом сообщает АР.
По словам Андреевой, они следили за выступлением Джонсона в парламенте.
"Я не хочу комментировать все, что он сказал, но, конечно, могу вам напомнить позицию Европейского союза, которая остается неизменной: мы поддерживаем наше соглашение, оно лучшее, какре мы могли бы заключить", - сказала она.
Андреева отметила, что они не будут возвращаться к переговорам по соглашению о выходе".
Представительница ЕС добавила, что в случае Brexit без соглашения речь будет идти "о значительных потрясениях для граждан и, наверное, для предприятий (...), которые окажутся ощутимо более выраженными в Соединенном Королевстве, чем в 27 государствах-членах".
Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
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