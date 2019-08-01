Переговоры о коалиции завершатся в августе, - Герус

1 августа, 2019, 11:57

Политические партии, которые планируют войти в будущую коалицию, должны в течение августа достичь договоренностей

Об этом заявил представитель президента Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире "1 + 1", передает РБК-Украина .

"Переговоры о коалиции должны завершиться в августе. Те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут в течение августа достичь ряда договоренностей. Каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед", - отметил Герус.

Ранее Герус сообщал , что монокоалиция уже есть, а коалиция с "Голосом" зависит от "Голоса".

Он добавил, что коалиция займет все министерские места в правительстве.