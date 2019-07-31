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Espreso.tvСпортУсик назвал имя лучшего тяжеловеса мира

Усик назвал имя лучшего тяжеловеса мира


фото: sport.bigmir.net
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик назвал имя лучшего супертяжеловеса

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Александра Усика, британец Тайсон Фьюри пока является лучшим в супертяжелом весе.

"Кто лучший прямо сейчас? Я думаю, это Тайсон Фьюри. Может быть. Это мое мнение. Мне нравится как он ведет бой, как боксирует. Фьюри будет самым большим испытанием в супертяжелом весе", - сказал Усик.

Тайсон Фьюри является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Сейчас этими титулами владеет американец Энди Руис. Еще один титул - WBC (Всемирного боксерского совета) принадлежит другому боксеру из США - Деонтей Уайлдер.

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