Усик назвал имя лучшего тяжеловеса мира
31 июля, 2019, 12:27
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик назвал имя лучшего супертяжеловеса
Об этом сообщает Vringe.com .
По словам Александра Усика, британец Тайсон Фьюри пока является лучшим в супертяжелом весе.
"Кто лучший прямо сейчас? Я думаю, это Тайсон Фьюри. Может быть. Это мое мнение. Мне нравится как он ведет бой, как боксирует. Фьюри будет самым большим испытанием в супертяжелом весе", - сказал Усик.
Тайсон Фьюри является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Сейчас этими титулами владеет американец Энди Руис. Еще один титул - WBC (Всемирного боксерского совета) принадлежит другому боксеру из США - Деонтей Уайлдер.
- Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелой весовой категории против камерунца Карлоса Такама .
- 17 июля стала известна дата боя-реванша между Фьюри и Деонтейем Уайлдером .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-