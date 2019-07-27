Усик узнал новую дату дебюта в супертяжелом весе
Об этом заявил промоутер Украинский Эдди Хирн, сообщает ESPN .
Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 или 19 октября. Поединок против камерунца Карлоса Такама, который отменили в мае из-за травмы украинца, состоится в Чикаго на Wintrust Arena.
Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что возвращение Александра Усика в ринг ожидается в сентябре.
В предыдущем бою, в ноябре 2018 года, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Однако в июне украинец лишился поясов из-за перехода в супертяжелый вес.
38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенаде Гаши из Германии, а до этого проиграл британца Дерека Чисоры и Энтони Джошуа.
- 25 июля британского тяжеловеса Диллиан Уайта, которого называли потенциальным соперником украинца Александра Усика, поймали на допинге .
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