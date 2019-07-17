Боксеры Фьюри и Уайлдер объявили дату боя-реванша
Об этом сообщает talkSport .
Фьюри официально подтвердил, что договорился о реванше с Уайлдером. Повторный бой между экс-чемпионом мира и обладателем пояса WBC (Всемирного боксерского совета) состоится 22 февраля 2020 г. в США.
"Контракт подписан, так что можно с уверенностью сказать, что дата подтверждена. Если стоит подпись под контрактом, то это уже официально. Бой состоится 100%. Уайлдер также подписал контракт", - сказал Фьюри.
Перед реваншем Фьюри и Уайлдер проведут по одному промежуточному бою - британец в следующем поединке может встретиться с американцем Тревором Брайаном, а у чемпиона WBC на ноябрь уже запланирован реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Первый бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером завершился вничью. По ходу поединка британец дважды поднимался с нокдауна, но выигрывал у американца по очкам.
- Напомним, 19 мая американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в первом раунде Доминика Бризила и отстоял титул чемпиона мира WBC.
- 16 июня Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде.
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