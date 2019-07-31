УПЦ КП прекратила существование, все полномочия перешли к ПЦУ, - Минкульт

31 июля, 2019, 14:04

Религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило деятельность согласно соответствующему приказу Министерства культуры Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Приказом Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года № 54 был зарегистрирован устав религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины) ". Также этим приказом на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15.12.2018 года были признаны утратившими силу приказы министерства от 12 июня 2017 № 505 "О регистрации Устава религиозной организации" Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата "в новой редакции и от 8 июля 2016 года " О новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевский патриархат ". Итак, на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность, а религиозная организация "" Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата ", которая в соответствии с ее уставом (п. 1) была религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви страны) "вошла в состав религиозного объединения Украинская православная церковь (Православная церковь Украины)", - говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что после ликвидации УПЦ КП ее полномочия перешли к ПЦУ.

"Учитывая то, что религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к Украинской православной церкви (православной церкви Украины), все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ), которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ КП ", - отметили в Минюсте.