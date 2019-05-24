Синод ПЦУ: Епифаний рассказал о ходе конфликта с Филаретом и результатах встречи иерархов

24 мая, 2019, 14:44

Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ

Об этом сообщил по результатам Синода предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Еспресо.TV .

"Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в ПЦУ и те заявления, которые звучали в течение последних двух недель, но святейший патриарх Филарет показал, что то, что он обнародовал, то он показал и на заседании священного Синода. То есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации. Хотя все мы пытались убедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет УПЦ КП - Киевский патриархат лег в основу единой поместной православной церкви. Поэтому в определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении ", - сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ отметил, что у него нет личного конфликта с Филаретом из-за заявлений последнего, зато заявил о конфликте иерарха со всей ПЦУ.

"Эти заявления являются заявлениями одного из иерархов единой поместной православной церкви, не имеют абсолютно поддержки ни со стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа. Последние соцопросы показали, что украинская поместная православная церковь имеет довольно высокую поддержку украинского общества. Я верю, что в дальнейшем мы найдем взаимопонимание, потому что сейчас нет определенного конфликта между личностями - сейчас конфликт между одним из иерархов, который имеет свою четкую точку зрения, в общем со всей церковью, которая имеет противоположную точку зрения по развитию будущего нашей церкви ", - добавил Епифаний.

При этом предстоятель отметил, что Филарета не будут наказывать за его заявления и действия.

"Не было никаких предложений о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то", - сказал Епифаний.