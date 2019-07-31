Филарет попросил Зеленского "защитить УПЦ КП от рейдерства ПЦУ", а Минюст - продлить регистрацию церкви

31 июля, 2019, 12:47

Клирик Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "защитить Киевский Патриархат от рейдерства ПЦУ"

Обращение Филарета к Зеленскому обнародовала в Facebook пресс-служба УПЦ КП.

"Сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ. До нас дошла информация, что Министерство юстиции с 29.07.2019 года, начало процесс ликвидации УПЦ КП и лишение права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП на основании решение ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины. Этим письмом сообщаем Вам, что ни руководство Православной Церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения. Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела ", - говорится в обращении.

При этом действия пятого президента Украины Петра Порошенко в направлении предоставления Украине Томоса об автокефалии Филарет назвал "антинародным", а предоставление Томоса - "прямым обманом".

"В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен Патриарх и УПЦ КП, при непосредственном антинародной участия Порошенко П. А., 6 января 2019 Украина получила Томос о так называемой" независимости ". К сожалению, до 06.01.2019 года текста Томоса никто, кроме Порошенко П. А. и митрополита Епифания, не видел. Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского Патриархата немедленно начали борьбу против кабального соглашения, вышли из состава ПЦУ, проведя Поместный Собор УПЦ КП ", - отметил Филарет.

В то же время клирик обратился к министру юстиции Павла Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП.

"Просим Министерство юстиции Украины продолжить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата, как юридического лица", - написал Филарет.