Тяжело больной политзаключенный Бекиров планирует начать голодовку, если его будут перевозить из Симферополя

31 июля, 2019, 08:09

Заключенный в оккупированном Крыму Эдем Бекиров заявил, что начнет голодовку, если его будут переводить из СИЗО Симферополя

Об этом сообщил в Facebook адвокат Ислям Велиляев после свидания с Бекировым.

"Эдем ага заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в г.. Красноперекопск, поскольку он не выдержит такого длительного этапа", - написал Велиляев.

По словам адвоката, состояние здоровья Бекирова ухудшается.

"По словам Эдем ага, уровень сахара в крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль. После приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль. Давление на уровне 160 на 100. Мучают частые головные боли. В течение 10 дней, не мог встать с нар через защемление нерва и сильная боль в спине. Болит сердце, мучает одышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха. Ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты ", - рассказал Велиляев.