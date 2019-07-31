Тяжело больной политзаключенный Бекиров планирует начать голодовку, если его будут перевозить из Симферополя
Об этом сообщил в Facebook адвокат Ислям Велиляев после свидания с Бекировым.
"Эдем ага заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в г.. Красноперекопск, поскольку он не выдержит такого длительного этапа", - написал Велиляев.
По словам адвоката, состояние здоровья Бекирова ухудшается.
"По словам Эдем ага, уровень сахара в крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль. После приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль. Давление на уровне 160 на 100. Мучают частые головные боли. В течение 10 дней, не мог встать с нар через защемление нерва и сильная боль в спине. Болит сердце, мучает одышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха. Ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты ", - рассказал Велиляев.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекиров хранения и перевозки более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
- ЕСПЧ обязал РФ допустить тяжелобольного политзаключенного Бекирова независимых врачей.
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