Филарет: нас заставляют быть в составе ПЦУ

31 июля, 2019, 17:07

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что его заставляют быть в составе ПЦУ, но он не хочет

Об этом Филарет сказал во время пресс-конференции, передает УНИАН.

"Нас беспокоит, что Синод ПЦУ 27 июля 2019 года создал ликвидационную комиссию по ликвидации и передаче всего имущества Киевской патриархии Киевской митрополии ПЦУ. На каком основании другая церковь должна передать свое имущество, свои финансы, свои права другой церкви. Это то же, что принять постановление о ликвидации УПЦ МП и требовать от нее ликвидации и передачи всего имущества в Киевску митрополию ПЦУ ", - заявил он.

При этом почетный патриарх Филарет назвал УПЦ Московского патриархата "независимой церковью". По его убеждению, ликвидация УПЦ КП и передача имущества в ПЦУ является якобы "вмешательством в дела другой церкви".

"К нашей церкви это постановление о создании ликвидационной комиссии не имеет никакого отношения. Мы не воспринимаем эту комиссию, потому что это является нарушением и канонов и нарушением законов Украины, потому что нарушаются свобода и права человека", - утверждает Филарет.

"Любой гражданин имеет право исповедовать любую веру и принадлежать к любой церкви, к какой он хочет. А нас заставляют быть в составе ПЦУ, быть в подчинении Константинопольского патриархата, а мы не хотим этого. Мы хотим иметь в Украине свою независимую самостоятельную церковь, которая будет служить интересам и народа и государства", - подчеркнул почетный патриарх Филарет.