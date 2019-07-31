Филарет: нас заставляют быть в составе ПЦУ
Об этом Филарет сказал во время пресс-конференции, передает УНИАН.
"Нас беспокоит, что Синод ПЦУ 27 июля 2019 года создал ликвидационную комиссию по ликвидации и передаче всего имущества Киевской патриархии Киевской митрополии ПЦУ. На каком основании другая церковь должна передать свое имущество, свои финансы, свои права другой церкви. Это то же, что принять постановление о ликвидации УПЦ МП и требовать от нее ликвидации и передачи всего имущества в Киевску митрополию ПЦУ ", - заявил он.
При этом почетный патриарх Филарет назвал УПЦ Московского патриархата "независимой церковью". По его убеждению, ликвидация УПЦ КП и передача имущества в ПЦУ является якобы "вмешательством в дела другой церкви".
"К нашей церкви это постановление о создании ликвидационной комиссии не имеет никакого отношения. Мы не воспринимаем эту комиссию, потому что это является нарушением и канонов и нарушением законов Украины, потому что нарушаются свобода и права человека", - утверждает Филарет.
"Любой гражданин имеет право исповедовать любую веру и принадлежать к любой церкви, к какой он хочет. А нас заставляют быть в составе ПЦУ, быть в подчинении Константинопольского патриархата, а мы не хотим этого. Мы хотим иметь в Украине свою независимую самостоятельную церковь, которая будет служить интересам и народа и государства", - подчеркнул почетный патриарх Филарет.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- Филарет также отметил, что не выдвигал бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что тот "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетном патриарху Филарету перед Объединительным собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ.
- Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятии автокефалии, указав, что его "не устраивает содержание Томоса".
- 31 июля он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "защитить Киевский Патриархат от рейдерства ПЦУ"
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