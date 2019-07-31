Дело "Краяна": САП обжаловала оправдательный приговор Труханову

31 июля, 2019, 17:56

Руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы Геннадию Труханову

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского районного суда г. Одесса от 04.07.2019, которым действующего Одесский городской голова и другие соучастники признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене", - отметили в САП.

Требования апелляционной жалобы касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, с назначением наказания.

Кроме того, отмечают в САП, суд в приговоре не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица - ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с законодательством.

"Это, конечно, неудивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора. При этом анонс о выходе суда из совещательной комнаты для объявления приговора появился утром третьего рабочего дня пребывания в совещательной комнате", - говорится в сообщении.